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Spor

İlk teklif yapıldı! Beşiktaş'ta Anderson Talisca mesaisi

Transfer çalışmalarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, eski oyuncusu Anderson Talisca için harekete geçti. Siyah beyazlı ekip başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için Al Nassr'a 12 milyon euroluk ilk teklifini yaptı. İşte detaylar...

Akşam14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:07 - Güncelleme:
İlk teklif yapıldı! Beşiktaş'ta Anderson Talisca mesaisi
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Beşiktaş, taraftarlarının yıldız transfer talebini yerine getirmek için harekete geçti.

Siyah beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anderson Talisca'ya yeniden siyah beyazlı formayı giydirmek için girişimlere başladı.

Yönetim, Al Nassr'a 12 milyon euroluk ilk teklifini yaptı. Beşiktaş cephesi, Suudi Arabistan ekibi ile anlaşılması halinde, yılda 10 milyon euro kazanan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile pazarlığa başlayacak.

'COME TO BEŞİKTAŞ' MESAJI

Siyah beyazlı yönetim, Anderson Talisca için görüşmelere başlandığını doğrularken, bu transferin zor olduğunu ancak gerçekleştirebilmek adına gerekenin yapılacağı belirtildi.

Yönetim, bu transferi sponsor desteği ile çözmeyi hedefliyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Siyah beyazlı taraftarlar, Anderson Talisca için, "Come to Beşiktaş" ateşi yakarak, Brezilyalı yıldız futbolcunun sosyal medya hesabına binlerce yorum yaptılar.

80 MAÇTA 37 GOL VE 14 ASİST

Talisca, nisan ayında Suudi Arabistan ekibine 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca,

Siyah-Beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başarılı orta saha oyuncusu ile bir görüşme yaptığını açıklamıştı.

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