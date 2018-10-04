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İlk yarının son düdüğüyle birlikte Fenerbahçe tribünlerinden Ersun Yanal sesleri yükseldi

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçında Ersun Yanal sesleri yükseldi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe’nin sahasında Spartak Trnava ile oynadığı maçının ilk yarısı golsüz sona ermesinin ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi. Kale arkası tribünlerinden yükselen tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik etti.

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