İlkay Gündoğan: Aklım hala Türkiye ve Suriye'de

Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda konuğu olduğu Aston Villa'yı 3-1 geçerken takımın ikinci golünü Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan kaydetti. Tecrübeli oyuncu maçın ardından Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İlkay Gündoğan, "Aston Villa karşısında evde kazanmak güzel. Ama düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlar ve enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışan tüm yorulmak bilmeyenlerle... Kalbim hala acıyor." ifadelerini kullandı.