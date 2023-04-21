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Spor

İlkay Gündoğan, Barcelona için kararını verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den ayrılığı gündeme gelen İlkay Gündoğan, Barcelona için kararını verdi.

21 Nisan 2023 Cuma 16:09 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan, Barcelona için kararını verdi
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Barcelona, yaz transfer döneminde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Relevo'nun haberine göre, Katalan ekibinin, Alman futbolcuya 2+1 yıllık teklif sunduğu belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Barcelona'da devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Ancak İlkay'ın, Barcelona'nın finansal fair play kıskacından geçmesi nedeniyle transferin gerçekleşeceğinden emin olmadan son kararını vermeyeceği öne sürüldü.

BARCELONA İÇİN AÇIKLAMA

Adı uzun süredir Barcelona ile anılan başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Arka planda Barcelona ile görüşmeler oluyor. Sözleşmemin bitmesine birkaç ay kala bunun çok normal olduğunu düşünüyorum. Çok fazla detaya girmedim. Hala verilmiş bir karar yok; ne benim tarafımdan, ne de kulüp tarafından. Görüşmeler devam ediyor. Karar alındığı zaman ilk olarak kamuoyuna duyuracağız." sözlerini kullanmıştı.

2016 yılından bu yana Manchester City'nin formasını giyen İlkay Gündoğan'ın, İngiliz temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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