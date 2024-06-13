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Spor

İlkay Gündoğan: Bizler de Almanız

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı İlkay Gündoğan kendisi için yapılan ankete tepki gösterdi ve 'Bizler de Almanız.' dedi.

13 Haziran 2024 Perşembe 14:45 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan: Bizler de Almanız
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Almanya Milli Takımı kaptanı İlkay Gündoğan için ADR tarafından bir anket yapıldı.

Ankete katılan taraftarların yüzde 17'si 33 yaşındaki futbolcunun Almanya kaptanı olmasından memnun olmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlkay Gündoğan, "Bu tür anketleri hala yapmak ve buna değer vermemiz üzücü. Benim gibi insanların kaptan olması iyi bir şey çünkü bu Almanya'nın yeni gerçekliğini yansıtıyor. Farklı görünebiliriz ama biz de Almanız!" ifadelerini kullandı.

FLICK DÖNEMİNDE KAPTAN OLDU

İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı'nda teknik direktör Hansi Flick döneminde kaptanlığa yükselmişti. Flick'in ardından göreve gelen Julian Nagelsmann da kaptanlık bandının İlkay Gündoğan'da kalmasında karar kıldı.

ALMANYA PERFORMANSI

2011 yılından bu yana Almanya Milli Takımı için oynayan İlkay Gündoğan, milli takım forması altında 77 maça çıktı ve 18 kez gol sevinci yaşadı.

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