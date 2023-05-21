İlkay Gündoğan: Bu takımın kaptanı olmak büyük bir onur

Manchester City'nin başarılı kaptanı İlkay Gündoğan, üst üste yaşanılan 3 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu hakkında konuştu.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan üst üste kazanılan 3 Lig şampiyonluğu ve geçirdikleri sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibinin takım kaptanlığını yapan İlkay; 'Bu kulübün üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmasına yardım etmek çok özel bir şey. Asla unutamayacağım bir sezondu"dedi.

BU TAKIMIN KAPTANI OLMAK BÜYÜK ONUR

Premier Lig'in zorluğuna değinen İlkay Gündoğan, kazanılan şampiyonluklar hakkında ' Premier Lig şüphesiz dünyanın en zorlu ve rekabetçi ligi ve üç kez üst üste Premier Lig'i kazanmak çok özel bir şey. Bu yetenekli ve özel takımın kaptanı olmakta büyük bir onur' dedi.

Teknik direktör hakkında da konuşan İlkay; 'Ayrıca Pep'e, tüm antrenör ekibine, bütün personele ve bu futbol kulübünde çalışan herkese teşekkür etmek isterim. Her gün bize, oyunculara, başarılı olmaya çalışmamız için gereken her şeyi sağlamaya yardımcı oluyorlar. Onların desteği olmadan bu unvanı asla kazanamazdık'diye vurguladı.

Başarılı orta saha oyuncusu 'Bu kupayı üst üste üç kez ve altı yılda beş kez kazanmak inanılmazdır. Takımın kalitesi ve istikrarı Manchester City'nin savunduğu şeyi somutlaştırmaya yardımcı olur ve kulübün gelecekte başarıya ulaşmaya devam etmesini sağlar' şeklinde belirtti.