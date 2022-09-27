İlkay Gündoğan: Dünya Kupası'nda hataya yer yok

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile 3-3 berabere kalan Almanya Milli Takımı beklentilerin altında kaldı. Zorlu mücadele sonrası Almanya'nın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan yaklaşan Dünya Kupası hakkında konuştu.

Dünya Kupası'nda final oynama şanslarını değerlendiren İlkay Gündoğan, "Dünya Kupası'nda final oynamamız gerçek dışı bir ihtimal değil. Pek çok şeyin yolunda gitmesi gerekiyor ancak hiçbir ülkenin Almanya'nın çok önünde olduğunu düşünmüyorum." dedi.

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Almanya'nın Uluslar Ligi performansını da değerlendiren başarılı futbolcu, "Kesinlikle hayal ettiğimiz gibi oynamadık. Özellikle Macaristan'a karşı. Dünya Kupası'nda hataya yer yok. 90 dakika boyunca istikrarlı olmalıyız." sözlerini dile getirdi.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup son maçında İngiltere ile karşılaşan Almanya, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı. 6. maçlar sonunda yalnızca 1 galibiyeti bulunan Almanya beklentilerin altında kalarak 7 puanla 3. sırada yer aldı.