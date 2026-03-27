Spor

İlkay Gündoğan: En büyük hayalim bir gün Galatasaray forması giymekti

Galatasaray, resmi X hesabında İlkay Gündoğan ile gerçekleştirdiği soru-cevap videosunu paylaştı. 35 yaşındaki futbolcu, kariyerine başlarken en büyük hedefinin bir gün Galatasaray forması giymek olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 18:55 - Güncelleme:
Galatasaray, X hesabından İlkay Gündoğan ile yaptığı bir soru-cevap videosu yayınladı. 35 yaşındaki futbolcu, futbola başladığında en büyük hayalinin bir gün Galatasaray'da oynamak olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde üç kez final oynayan Gündoğan, "İlk iki defasında maalesef kaybettiğim için finali, üçüncü defasında hem İstanbul'da, benim için çok özel bir yerde o kupayı çok kazanmak istedim. Nasipmiş. Büyük bir gururdu. Hem City'nin kaptanı olarak hem de ligden ve kupadan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak çok büyük bir gururdu" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaştığı eski takımı Manchester City hakkında ise "Çok gururluydum. Çünkü Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde hem kulübü, camiayı hem ülkeyi temsil etmek çok özel bir duygu. Benim için de tabii ki City deplasmanı çok daha özel bir maçtı. Galatasaray formasıyla orada sahaya çıkmak, eski takım arkadaşlarıma karşı, eski teknik direktörüme karşı... Çok mutlu bir gündü. Kaybettik maalesef ama bizim için güzel bir tecrübe oldu. Ve çok özel bir maçtı benim için" dedi.

Ali Sami Yen Stadyumu hakkında sorulan soruya ise "Çok basit aslında. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk ve büyük bir gurur. Kariyerimde Ali Sami Yen'de, bu taraftarın önünde bu formayla oynamak nasipmiş. Çok özel bir gündü. Hem kendim için hem ailem için. Ondan dolayı tabii çok mutluyum, gururluyum" diye cevap verdi.

