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Spor

İlkay Gündoğan: Futbolu bırakmak için henüz erken

İlkay Gündoğan, Manchester City'ye geri döndü ve gelecekte Pep Guardiola'nın yanında antrenör olmayı hedeflediğini söyledi, ancak futbolu bırakmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

27 Ağustos 2024 Salı 20:38 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan: Futbolu bırakmak için henüz erken
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İlkay Gündoğan, Barcelona'da geçirdiği bir yılın ardından yeniden Manchester City'ye döndü ve Pep Guardiola'nın yanında gelecekte antrenör olmayı hedeflediğini söyledi, ancak henüz futbol kariyerini noktalama niyetinde olmadığını vurguladı.

2023'te Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıktan sonra Manchester City'den ayrılan Gündoğan, kulübün istediği sözleşmeyi geç sunması nedeniyle Barcelona'ya transfer olmayı tercih etmişti.

'KAPTANLIĞI İSTEMİYORUM'

Guardiola'nın sistemine yeniden adapte olmanın kendisi için zor olmayacağını söyleyen Gündoğan, kaptanlık görevini geri istemediğini ve iyi bir örnek olmanın onun için her zaman öncelikli olduğunu belirtti.

ANTRENÖR OLMAK İSTİYOR

İlk dönemde Manchester City Akademisi'nde antrenörlük lisansına başlayan Gündoğan, futbol kariyerini noktaladıktan sonra City'de antrenör olmayı düşündüğünü de ifade etti. Guardiola'dan çok şey öğrendiğini ve onunla çalışmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Gündoğan, "Antrenörlük gelecekte kesinlikle düşüneceğim bir şey," dedi.

FUTBOLU BIRAKMAK İÇİN HENÜZ ERKEN

Ancak Gündoğan, futbolu bırakmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum ve birkaç yıl daha oynamak istiyorum. Futbol oynamaktan keyif alıyorum," diye ekledi.

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