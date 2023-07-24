İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9558
  • EURO
    30,3989
  • ALTIN
    1694.06
  • BIST100
    6695.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlkay Gündoğan: Hala iyi olduğumu kanıtlamak ve bütün kupaları kazanmak istiyorum
Spor

İlkay Gündoğan: Hala iyi olduğumu kanıtlamak ve bütün kupaları kazanmak istiyorum

İspanya La Liga devi Barcelona'nın, Manchester City'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 22:46 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan: Hala iyi olduğumu kanıtlamak ve bütün kupaları kazanmak istiyorum
ABONE OL

32 yaşındaki yıldız Pep Guardiola'nın Xavi üstündeki etkisine değinerek, 'Pep Guardiola ve Xavi benzerler, Pep'in Xavi'ye etkisi büyük. Onların Barcelona'da başardıklarının aynısını bizde Manchester City'de birlikte başarmıştık' dedi.

'FARKLI POZİSYONLARDA OYNAYABİLİYORUM'

Barcelona'daki geleceği ve oynayacağı bölge hakkında da konuşan İlkay, 'Kendimi tek kelimeyle tanımlarsak 'uyum' diyebilirim. Birçok farklı pozisyon ve rollerde oynayabiliyorum. 32 yaşında olmama rağmen hala iyi olduğumu kanıtlamak ve bütün kupaları kazanmak istiyorum. Kolay olmayacak ama zorlukları seviyorum' dedi.

'BARCELONA ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Tecrübeli orta saha 'Barcelona'ya hayır diyemezsiniz, benim çocukluk hayalimdi. City'de iyi bir sezon geçirmeme rağmen futbolun tadını çıkarmaya devam etmeye ve La Liga'yı, Kral Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Barcelona'ya geldim." dedi.

'PEDRI BÜYÜK BİR YETENEK'

'Takımın potansiyeli yüksek Xavi ile birlikte daha yukarı çıktı zamanla daha da iyi olacak. Birçok önemli oyuncu bulunuyor. Pedri'de öyle onunla oynamak için hevesliyim, o büyük bir yetenek.'

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.