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Spor

İlkay Gündoğan için transfer açıklaması

İspanya La Liga devi Barcelona ile anlaştığı iddia edilen İlkay Gündoğan'ın menajerinden açıklama geldi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan için transfer açıklaması
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İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, Barcelona'yla anlaştıklarına dair haberleri yalanladı.

İspanyol AS'a konuşan menajer İlhan Gündoğan yaptığı açıklamada anlaşmaların tamamlandığına yönelik iddialarla ilgili, "Açıkçası böyle bir haber çıktığı için şaşırdım. Hiçbir kulüple anlaşma yapmadığımızı söylemek isterimn. İlkay'ın önümüzdeki yıllarda nerede oynayacağına dair henüz bir karar verilmedi." sözlerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ın menajeri, oyuncusunun sadece City kaptanı olarak mücadele ettiği 3 kupayı da kazanmak istediğini belirterek spekülasyonların sona ermesini istedi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan'ın Barcelona ile anlaşma sağladığı ve 2+1 yıllık sözleşme karşılığı her sezon en az 12 milyon euro kazanacağı ileri sürülmüştü.

32 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu 2016'da Dortmund'dan City'e transfer olmuş ve gösterdiği performansla dünyada mevkisinin en başarılı isimlerinden birisi haline gelmişti.

Bu sezon kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren İlkay, çıktığı 40 maçta 5 gol 5 asist üreterek takımına önemli katkı sağlamıştı.

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