İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6211
  • EURO
    19,2906
  • ALTIN
    1042.64
  • BIST100
    4854.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlkay Gündoğan: Japonya için işleri çok kolaylaştırdık
Spor

İlkay Gündoğan: Japonya için işleri çok kolaylaştırdık

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Japonya'ya 2-1 mağlup olan Almanya'da İlkay Gündoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2022 Çarşamba 19:42 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan: Japonya için işleri çok kolaylaştırdık
ABONE OL

Almanya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden İlkay Gündoğan, Japonya'ya karşı 2-1 kaybettikleri mücadele sonrası konuştu.

Manchester Cityli yıldız, "Japonya için işleri çok kolaylaştırdık. Özellikle ikinci gol, bir Dünya Kupası'nda daha basit bir gol atılıp atılmadığını bilmiyorum. Dünya Kupası'ndayız, böyle olmamalı." dedi.

"Sanırım oyuna olabildiğince hakim olduk." diyen İlkay Gündoğan, "Neuer, bizi ikinci yarıda bir kez kurtardı. Ön tarafta inanılmaz fırsatlarımız oldu, ikinci golü atamadık. Topa sahip olma konusunda güvensizlik vardı. Uzun toplara çok güvendik. Kimsenin topu önüne almak istemediği hissedildi. Topu çok sık ve kolay kaybettik." sözlerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.