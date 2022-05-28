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Spor

İlkay Gündoğan: Pep Guardiola ile birlikte çalışmaktan daha iyi bir senaryo yok

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den ayrılacağı iddia edilen İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
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Premier Lig'de Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Kicker'a açıklamalarda bulundu.

Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Aston Villa karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri kaydeden tecrübeli oyuncu, sezonun son bölümünde yeteri kadar süre alamadığı için mutlu olmadığını söyledi.

İlkay açıklamasında, "Futbol açısından bakarsak Pep Guardiola ile birlikte çalışmaktan daha iyi bir senaryo yok. Son birkaç ayda bizim için önemli olan 1-2 maçta daha fazla oynamak isterdim. Bu bir sır değil. Ben her zaman oynamak ve sahada olmak isteyen bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.

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