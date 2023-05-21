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Spor

İlkay Gündoğan resmen imzayı atıyor!

Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran İlkay Gündoğan için Manchester City yönetimi harekete geçiyor! Pep Guardiola'nın bizzat rapor sunması ile birlikte İlkay Gündoğan sözleşmesi uzatılacak.

21 Mayıs 2023 Pazar 11:01 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan resmen imzayı atıyor!
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Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay'a, Galatasaray ile Barcelona talip olmuş ve hatta başarılı orta saha için yeni rotanın İspanya olduğu bile duyurulmuştu.

GUARDIOLA TAKIMDA KALMASINI İSTEDİ

Manchester City yönetimine rapor sunan başarılı teknik adam, İlkay'ın 2 yıllık bir sözleşmeyi hak ettiğini ve İngiltere'de devam etmesi gerektiğini vurguladı. Halihazırda City için vazgeçilmez bir parça olan Gündoğan'ın, sözleşme süresi ile ilgili olan sorunun çözülmesi ile birlikte takımda kalacağı düşünülüyor... Ayrıca Barcelona'nın maaş skalasını da dile getiren İngiliz basını, Gündoğan için evde kalmanın daha cazip olduğunu ifade etti.

İSTİKRARLI PERFORMANS

Manchester City forması ile bu sezon 48 maça çıkan İlkay, 9 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, orta sahada adeta maestro görevi gördü.

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