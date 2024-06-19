İlkay Gündoğan: Şans bulduğunuz zaman etkili olmanız gerekiyor

Avrupa Şampiyonası'nın A Grubu 2. hafta maçında Macaristan'ı 2-0 mağlup eden Almanya'da yıldız oyuncu İlkay Gündoğan karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Buldukları şansları iyi değerlendirdiklerini söyleyen İlkay Gündoğan şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan bugün zor bir durumdaydı ama bu turnuvada böyle şeyler oluyor. Şans bulduğun zaman etkili olmanız gerekiyor. Bence bunu iyi yaptık. Ben sürekli işimi iyi yapmak isterim. Hücum pozisyonlarında sık sık rakibin bıraktığı aralıklardan pas opsiyonları yaratmanız gerekiyor ve bu kolay değil. Ancak takım arkadaşlarınız bu kadar iyi olduğunda daha iyi olabiliyorsunuz."