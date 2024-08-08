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Spor

İlkay Gündoğan sürprizi! İstanbul'a geliyor...

Türk asıllı futbolcu, Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

8 Ağustos 2024 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan sürprizi! İstanbul'a geliyor...
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Transfer döneminde özellikle İspanyol basınında adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan için yeni bir haber gündeme düştü.

İspanyol basınında bu kez, Barcelona'da futbolculara iki gün izin verildiği ve İlkay Gündoğan'ın eşiyle birlikte İstanbul'a gelmek için yola çıktığı duyuruldu.

Havalimanından fotoğrafı paylaşılan İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da transfer görüşmesi yapabileceği iddia edildi.

Barcelona ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın Katalan kulübünde kalıp kalmayacağı henüz belli olmadı.

Katalan ekibinin başına geçen Alman teknik direktör Hansi Flick'in İlkay Gündoğan'ın takımda kalmasına sıcak baktığı belirtilirken, yönetimin ise yüksek maaş alan isimlerinden biri olan orta saha oyuncusu ile yolları ayırabileceği vurgulandı.

Barcelona'da geçen sezon 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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