İlkay Gündoğan transferi hayırlı olsun! Yeni adresi resmen belli oldu...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin başarılı oyuncusu İlkay Gündoğan, yeni sezonda İngiliz kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. Manchester City ile bu sezon 3 kupa kazanan İlkay Gündoğan için yeni bir iddia gündeme geldi. Başarılı futbolcu eski takımı Borussia Dortmund'a geri dönecek.

BARCELONA, İLKAY GÜNDOĞAN'IN TALEBİNİ KARŞILAYAMADI



Maddi anlamda darboğaz yaşayan ve birçok oyuncusu ile de bu sebepten dolayı yollarını ayırmak zorunda kalan Barcelona, İlkay Gündoğan'ın maddi anlamdaki taleplerine karşılık veremedi. Buna karşılık olarak Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, tecrübeli futbolcu için devreye girdi.

BUNDESLİGA'YA GERİ DÖNECEK

Almanya Bundesliga'ya geri dönmeye sıcak bakan İlkay Gündoğan, gelecek sezon Borussia Dortmund forması giyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması ile 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 45 kez ilk 11'de sahada yer aldı. 11 kez fileleri havalandırmayı başaran İlkay Gündoğan arkadaşlarına 6 kez de gol pası verdi