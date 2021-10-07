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Spor

İlkay Gündoğan Türkiye ve Almanya'da 5 bin ağaç dikecek

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan geçtiğimiz yaz iklim değişikliği nedeniyle hem Türkiye'de hem de Almanya'da yaşanan doğal afetlere dikkat çekip, yardımda bulunmak için toplam 5 bin ağaç dikecek.

7 Ekim 2021 Perşembe 07:29 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 07:29
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan hem Türkiye'de hem de Almanya'da yaşanan doğal afetler sonrasında harekete geçti.

Yıldız futbolcu, iklim değişiklikleri nedeniyle iki ülkede de yaşanan sel ve yangınlar sonrasında zarar gören bölgelere toplamda 5 bin ağaç dikecek.

30 yaşındaki futbolcu hem iklim krizine dikkat çekmeyi hem de sorunlara çözüm üretip, katkıda bulunmayı amaçlıyor.

AÇIK ARTIRMA BAŞLATACAK

Bu nedenle de insanların da bu yardım kampanyasına katılmasını isteyen İlkay Gündoğan forma ve maç biletlerini açık artırmaya sunacak.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜNLÜK BİR OLAY HALİNE GELMEMELİ'

Konuyla ilgili İngiliz basınına konuşan başarılı oyuncu, "Bu iki trajedi için de çok endişeliyim. Her iki ülkede de ailesi ve arkadaşları olan biri olarak bu durum benim için çok zordu. İklim değişikliğinin bu olaylarda rol oynadığı inkar edilemez. 2021 yazındaki bu tür olayların çocuklarımız için günlük bir olay haline gelmemesi için şimdiden bir şeyler yapmalıyız. Bu konuya daha fazla dikkat çekmek ve aynı zamanda maddi katkıda bulunmak için bu kampanyada küçük bir rol oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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