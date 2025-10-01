İlkay Gündoğan: Umarım daha da güzel galibiyetler görürüz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Zafer sonrası sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan, galibiyeti değerlendirdi.

"EN ZORU YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Galibiyeti değerlendiren deneyimli futbolcu, "Herkesin emeğine sağlık, herkes çok güzel mücadele etti. Takım ruhu çok önemli, Liverpool gibi bir rakibe karşı daha da önemli. Hep birlikte mücadele ettik. Liverpool için en zoru yapmaya çalıştık. Galibiyet için mutluyuz. İlk yarı daha iyi oynadık. İkinci golü atma şansımız vardı. Kalemizde gol görmedik, mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet. Umarım daha da güzel galibiyet görürüz." dedi.

"DAHA DA GÜZELİ OLAMAZDI"

Sözlerine devam eden İlkay, "Liverpool'a karşı, bu statta, bu atmosferde galibiyet... Daha da güzeli olamazdı. Beşiktaş derbisi var. Maçın keyfini yaşadıktan sonra çarşamba gününden sonra Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Bu seviyede oynuyorsan, yarın bir sonraki maça odaklanmalısın." ifadelerini kullandı.