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Spor

İlkay Gündoğan yeniden Manchester City'de

Premier Lig ekibi Manchester City, İlkay Gündoğan'ı yeniden renklerine bağladığını açıkladı.

23 Ağustos 2024 Cuma 13:12 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan yeniden Manchester City'de
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Manchester City, Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ı yeniden renklerine bağladı. Kulüp, transferi sosyal medyadan yaptığı özel bir video ile duyurdu.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN 1 YILLIK İMZA

Manchester City'den yapılan açıklamada İlkay Gündoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Gündoğan imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Manchester City'deki yedi yılım benim için hem saha içinde hem de saha dışında saf bir mutluluk dönemiydi. Bir insan ve oyuncu olarak büyüdüm, City taraftarlarıyla özel bir ilişki geliştirdim ve inanılmaz bir başarı elde ettim. Hayatımın olağanüstü bir dönemiydi. Buraya geri dönme fırsatına sahip olmak çok şey ifade ediyor" dedi.

İşte Manchester City'nin İlkay Gündoğan transferini duyurduğu video:

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