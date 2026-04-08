  • İlkay Gündoğan: Yolun sonu şampiyonluk
İlkay Gündoğan: Yolun sonu şampiyonluk

İlkay Gündoğan, Göztepe maçında ilk yarıda çok etkili oynadıklarını ve skoru daha erken koparabileceklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, aynı oyun devam ederse sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını vurguladı.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2026 Çarşamba 22:40
Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"3-4 OLABİLİRDİ"

Karşılaşmanın ilk bölümünde etkili bir futbol ortaya koyduklarını belirten Gündoğan "İlk yarı çok iyi futbol oynadık. 3-4 olabilirdi. Çok güzel pozisyonlar bulduk. Bağlantıları bulduk. Top bizde kaldı. Defansa çok güzel yardım ettik. İkinci yarıya 3-4 dakika aynı eforla başladık. 3'ü orada atamadık. Galiba ondan sonra yaratılan pozisyonla gol yedik. O da bizim özgüvenimizi biraz bozdu. Çok uzun top atmaya başladık, ikinci topları kaybettik, geri koşularımız iyi değildi. Orada biraz düştük. Sonunda 3. golü bulduk kornerden, oyun da bizim tarafımıza döndü. Göztepe'nin oyunu orada kırıldı. Oyunu rahatlıkla bitirdik. Takımı tebrik ediyorum. Hep bu deplasman konuşuluyordu çok zor diye. Gerçekten çok güzel heyecanlı bir maç oldu. Tribünler güzeldi. Coşkulu bir maçtı. Bizim için güzel ve önemli bir skordu. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK"

Kendi performansına da değinen yıldız isim, "Benim için fark etmez, 19-20 ya da 35-36. Her an herkese ihtiyaç olabilir. Ben de aynı eforla idmanlara çıktım. Kendimi hazır tuttum. Bugün benim için çok önemliydi 70 dakika sahada kalmak. Çok maç kalmadı. Her maç bir final olacak. İlk yarı gibi oynarsak, oyuna o ağırlığı koyarsak yolun sonu şampiyonluk olacak." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Maganda veli okulu bastı! Öğrencilerin gözü önünde küfürler yağdırdı

Kapat
Video yükleniyor...

