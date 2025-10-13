İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8065
  • EURO
    48,4888
  • ALTIN
    5484.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek! ''Bu süreci aşacak''
Spor

İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek! ''Bu süreci aşacak''

Alman basınına konuşan Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transferinin ardından performansıyla eleştirilerin odağı olan Florian Wirtz'e destek verdi. İlkay Gündoğan, Wirtz için 'Olağanüstü kalitesini görmeyenler, futboldan pek anlamıyorlar demektir.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Ekim 2025 Pazartesi 13:18 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan'dan Florian Wirtz'e destek! ''Bu süreci aşacak''
ABONE OL

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transferinin ardından performansıyla eleştirilen Florian Wirtz'e destek verdi.

"BU İŞ ARTIK BÖYLE"

Bild'e konuşan İlkay Gündoğan, "Florian Wirtz için ödenen yüksek transfer bedeli (125 milyon euro) nedeniyle, İngiltere'de çok hızlı bir şekilde gürültülü bir ortam oluşabileceği belliydi, maalesef bu işin mekanizması artık böyle." dedi.

"ONUN SUÇU YOK"

Sözlerine devam eden Galatasaraylı yıldız, "Bonservisinin bu kadar pahalı olmasında onun hiçbir suçu yok. Yine de ondan çok şey beklenildiği anlaşılablir. Ancak tüm turnuvalar genelinde, Premier Lig'de Florian'dan daha fazla şans yaratan bir oyuncu olmadığını okudum. Burada analizlerin daha derinlemesine olmasını ve sadece gol ile asist sayılarına bakılmamasını isterdim." diye konuştu.

"FUTBOLDAN ANLAMIYORLAR"

İlkay Gündoğan, Alman yıldız için,"Florian Wirtz'in şimdiden başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Wirtz'in olağanüstü kalitesini görmeyenler, futboldan pek anlamıyorlar demektir. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim." diye konuştu.

"BU SÜRECİ AŞACAK"

34 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Florian Wirtz'i muazzam yeteneği ile birlikte bu aşamayı atlatacak bir insan olarak görüyorum. Bu, Alman Milli Takımı için de son derece önemli olacaktır. Bu konuda bir şüphem yok, sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

LIVERPOOL'DA NE YAPTI?

Liverpool'un geçen yaz transfer dönemindeki önemli transferlerinden biri olarak dikkat çeken Florian Wirtz, İngiliz ekibinde şu ana kadar 10 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.