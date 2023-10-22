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Spor

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımına beğeni ve yorum

Dün akşam oynanan Beşiktaş derbisini kazanan Galatasaray'ın paylaşımına Barcelona'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'dan beğeni ve yorum geldi.

22 Ekim 2023 Pazar 11:17 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımına beğeni ve yorum
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Milli ara sonrası Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Sezona Kayserispor deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlik ile başlayan Galatasaray, sonrasında ligde takılmadı. Beşiktaş galibiyetiyle birlikte Sarı-Kırmızılılar, üst üste 8. lig maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. İç sahada Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü ve Beşiktaş galibiyetleri alan Galatasaray; deplasmanda da Gaziantep FK, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalyaspor'u devirmeyi başardı. Galatasaray ligde yakalanan seriye ilişkin maç sonunda Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN BEĞENİ VE YORUM!

Galatasaray'ın Beşiktaş maçı sonucuna ilişkin Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşıma Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'dan hem beğeni hem de yorum geldi. İlkay Gündoğan, yaptığı yorumda aslan, sarı kalp, kırmızı kalp ve alkış emojilerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ın yorumu, Galatasaray taraftarınca büyük beğeni aldı.

İLK DEĞİL

Transferde adı sık sık Galatasaray ile anılan ve geçmiş röportajlarında Sarı-Kırmızılılar'ın taraftarı olduğunu belirtmiş olan İlkay Gündoğan, 9 Ocak 2023'te Galatasaray'ın deplasmandaki 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fernando Muslera'ya ilişkin yaptığı 'Sen başkasın' paylaşımına ve 21 Şubat 2022'de takımın ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdığı 3-2'lik Göztepe zaferi sonrasındaki paylaşımına da yorum yapmıştı.

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