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Spor

İlkay Gündoğan'dan Real Madrid'e eleştiri

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İspanya La Liga şampiyonu Real Madrid'in performansını eleştirdi.

19 Temmuz 2020 Pazar 19:18 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 19:18
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Manchester City, Arsenal'e 2-0 kaybederek FA Cup'ta final şansını kaçırdı. City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan maçı değerlendirdi.

İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada; "Maçın başında da ikinci yarıda kullandığımız enerjiye sahip olmamız lazımdı. Bazen kötü oynadığınız bir devre, maçı kaybetmek için yeterli oluyor. Arsenal, daha çok kazanmak istiyor gibi göründü ve bu da işin en sinir bozucu kısmıydı." dedi.

"BU PERFORMANS YETMEZ"

City, FA Cup'ta yoluna devam edemeyeek olsa da 2019/2020 sezonu için Şampiyonlar Ligi hedefini koruyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Real Madrid ile 2-1'lik zaferin ardından oynayacakları rövanş karşılaşması için; "Ligde iki maçımız daha kaldı, ardından Real Madrid'e karşı büyük bir maçımız var. Arsenal'e karşı performansımızdan sonra, mutlaka kendimizi geliştirmeliyiz çünkü bu performans Şampiyonlar Ligi'nde üst tur için yeterli olmayacaktır." dedi.

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