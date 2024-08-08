İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması! Süper Lig'e geliyor mu?

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına yanıt verdi.

"BİR GÜN OLABİLİR AMA BU YAZ OLMAZ"

İki günlük iznini İstanbul'a gelerek değerlendiren İlkay, havalimanında kendisini karşılayan basın mensuplarının, Süper Lig'e transfer olacağı yönünde çıkan iddiaları sorması üzerine "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Nasip kısmet. Bir gün olabilir ama... Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Önümüzde nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Hatta annem babam burada yaşıyorlar" yanıtını verdi.