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Spor

İlkay Gündoğan'ın menajeri resmen açıkladı! Barcelona...

Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. İlkay Gündoğan'ın geleceği ile ilgili açıklama yapan İlhan Gündoğan, Barcelona iddialarına açıklık getirdi.

SporX30 Mart 2023 Perşembe 15:52 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan'ın menajeri resmen açıkladı! Barcelona...
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Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi.

The Guardian'a konuşan İlhan Gündoğan, "Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık. İlkay'ın odak noktası tamamen devam eden sezonda. Şimdi sezonun son ve en kritik noktasındayız. İlkay'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği hala belirsiz." ifadelerini kullandı.

İlhan Gündoğan bu açıklamalarla birlikte geçen ay Barcelona'ya gittiği ve kulüple sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanlamış oldu.

Galatasaraylı olduğu bilinen ve ismi Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan, 5 sezon Dortmund formasını giydikten sonra 2016 yazında 27 milyon euro karşılığında Manchester City'e transfer oldu.

Manchester City'nin kaptanı olan İlkay, bu sezon 37 maçta forma giyip 4 gol atıp 4 asist yapti.

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