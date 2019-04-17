İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

Manchester City’de hocası Pep Guardiola ile problem yaşadığı iddia edilen ve kulübüyle sözleşme uzatmaya yanaşmayan İlkay’ın İtalyan devi İnter’e çok yakın olduğu belirtilirken, transferde Rakitic’in de etkisinin olduğu ifade edildi. Barcelona’dan ayrılmayı kafasına koymasına rağmen son bir kararla Katalan kulübünde yola devam kararı alan Rakitic, İspanyol ekibinin orta sahaya yapacağı takviyeleri dondururken İlkay’ın da İnter’e kaldığı bildirildi.

Almanya Milli Takım formasıyla 31 maçta görev alan İlkay 4 gol atarken, 28 yaşındaki yıldız futbolcu City’de 16 gol 11 asist yapma başarısı gösterdi.