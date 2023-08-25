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Spor

İlke Özyüksel, Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı

Milli pentatloncu İlke Özyüksel, İngiltere'de düzenlenen 2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükselme başarı gösterdi.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 21:14 - Güncelleme:
İlke Özyüksel, Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı
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Milli pentatloncu İlke Özyüksel, İngiltere'de düzenlenen 2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale kaldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bath kentindeki şampiyonada ,B grubu kadınlar yarı finalinin laser run etabı sona erdi.

36 sporcunun mücadele ettiği yarı finalde milli sporcu İlke Özyüksel, eskrim, yüzme, koşu-atış etaplarından oluşan yarı finali toplam 1125 puanla 4'üncü sırada tamamladı ve 27 Ağustos'taki finale yükseldi.

Yarın yapılacak erkekler yarı finalinde sporcular ilk 18'e kalmak için yarışacak. Erkekler yarı finalinde Türkiye'yi Buğra Ünal temsil ediyor.

Yarı finali geçen 18 kadın ve 18 erkek sporcu 27 Ağustos'ta yapılacak finallerde kota mücadelesi verecek.

Finalde dereceye giren ilk üç kadın ve ilk üç erkek sporcu 2024 Paris Olimpiyatları'na doğrudan kota hakkı kazanacak.

2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, 28 Ağustos'ta sona erecek.

  • İlke Özyükse
  • 2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası
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