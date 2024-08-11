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Spor

İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris 2024'ü 6. sırada tamamladı

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 6. sırada tamamladı.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 14:28 - Güncelleme:
İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris 2024'ü 6. sırada tamamladı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda kadınlar modern pentatlonun finali yapıldı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış etabında topladığı 1420 puanla oyunları 6. sırada bitirdi.

Bu disiplinde Macar Michelle Gulyas, 1461 puanla dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, Fransız Elodie Clouvel 1452 puanla gümüş, Kuzey Koreli Seungmin Seong 1441 puanla bronz madalya elde etti.

  • paris 2024
  • İlke Özyüksel Mihrioğlu
  • modern pentatlon

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