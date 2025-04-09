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Spor

İlkin Aydın: 3 haftalık çalışmamızın karşılığını aldık

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin'in Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu İlkin Aydın açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2025 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
İlkin Aydın: 3 haftalık çalışmamızın karşılığını aldık
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde 1-4 play-off müsabakalarında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Karşılaşmayı kazanan Galatasaray seride durumu 1-0'a getirdi.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Mücadelenin ardından Galatasaray Daikin'in kaptanı ve maçın yıldızlarından İlkin Aydın açıklamalarda bulundu:

Maçtan sonra çalışmalarının karşılığını aldıkları için mutlu olduğunu belirten İlkin Aydın, "Onların zaten 5-10-1000 kişi fark etmez, desteklerini hep hissediyoruz. Bizi çok motive ediyorlar. İnanılmaz bir maç oldu. 3 hafta boyunca özveriyle çalıştık. Bugün karşılığını aldık. Aşırı mutluyum. Yarından itibaren ikinci maça çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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