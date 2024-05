İlkin Aydın: Hedefimiz önce Milletler Ligi, sonrasında olimpiyatlar

Bu yaz FIVB Milletler Ligi (VNL) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Galatasaray forması giyen İlkin Aydın ile Eczacıbaşı'nda oynayan Elif Şahin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLKİN AYDIN: "HEDEFİMİZ ÖNCE MİLLETLER LİGİ, SONRASINDA OLİMPİYATLAR"



Antalya'da 14-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 1. hafta müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren İlkin Aydın, "Öncesinde hedefimiz Milletler Ligi, sonrasında olimpiyatlar. Evet olimpiyatlar çok büyük bir turnuva, çok büyük bir hayal. Madalya istiyoruz, çok şey hissediyoruz o turnuva ile ilgili ama her sene olduğu gibi her maçı almak, her sayıyı almak istiyoruz. O yüzden yine yolumuza adım adım ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Milletler Ligi'ne Antalya'da iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktaran Elif Şahin de, "Adım adım gitmek her zaman için daha önemli. Hem de büyüyerek performansımızı ortaya koymak bizim için önemli" dedi.

İLKİN AYDIN: "BENİM ADIMA BİRAZ ZOR BİR SEZONDU"



Voleybolda geride kalan lig sezonunu değerlendiren İlkin, "Benim adıma biraz daha zor bir sezondu. Özellikle başlarda çok ritmimizi bulamadığımız bir sezon oldu. Ama takımdaki herkes bu takıma nasıl yardım edebileceğini düşünüyordu. İkinci devre biraz daha toparlanmış bir Galatasaray vardı. Bizim de gözümüz tabii ki yükseklerde. Ama geçtiğimiz sezon için sonu hiç de fena olmadı" açıklamasında bulundu.

İlkin Aydın, Galatasaraylı taraftarların destekleriyle ilgili ise, "Tabii ki bu sevgi karşılıklı. Bu sezon bizi gittiğimiz her yerde çok güzel desteklediler, hiç yalnız bırakmadılar. Ne kadar kötü yorumlar alsak da iyi yorumlar alsak da bizim için bazen çok kötü geçen maçlar da oldu ama buna rağmen bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara bu sezon için çok teşekkür ediyorum. Yeni sezon için de hepsini daha iyi bir Galatasaray'ın beklediğini söylemek istiyorum. Bizden vazgeçmesinler" şeklinde konuştu.

ELİF ŞAHİN: "YAVAŞ YAVAŞ İSTEDİĞİMİZİ ELDE EDEBİLİYORUZ"



Elif Şahin de geride kalan lig sezonunu değerlendirerek, "Bence çok zorlu bir sezondu. Özellikle geçen yaz çok dolu doluydu. Benim açımdan hiç dinlenmeden yeni bir sezona girmek çok zordu. Düşüşlerimiz oldu, çıkışlarımız oldu ama sezonu çok iyi bitiremesek de yavaş yavaş istediğimizi elde edebiliyoruz diyebilirim" dedi.