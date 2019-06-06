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İmha 11’i göreve hazır

Ay-Yıldızlılar, Horozlar’a karşı kaptan Emre Belözoğlu yönetiminde galibiyet arayacak. Kalede Mert, defansta Zeki, Merih, Kaan, H.Ali, orta sahada Hakan, Mahmut, Emre, Cengiz, ileride Yusuf ve Burak olacak.

  • Star Spor
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EURO 2020 Elemeleri’nde H Grubu’nda yarın akşam Konya’da grup lideri Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım’da ilk 11 büyük oranda belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, galibiyeti hedefledikleri müsabakada Ay-Yıldızlı takımı, 100’üncü maçına çıkarak dalya diyecek olan 38 yaşındaki Emre Belözoğlu’nun kaptanlığında sahaya sürecek.

KANATLARDA SERİ A’DAN 2 YILDIZ

Fransa’ya karşı kalede geçen sezon Başakşehir’de başarılı bir performans ortaya koyan Mert Günok görev yapacak. Savunmanın sağında Zeki Çelik, solunda Hasan Ali Kaldırım, stoperde ise Kaan Ayhan ile Merih Demiral yer alacak. Ön liberoda kaptan Emre’nin partneri Başakşehir’den takım arkadaşı Mahmut Tekdemir olacak. Sağ açıkta Milan’dar Hakan Çalhanoğlu, sol açıkta ise Roma’dan Cengiz Ünder var.

10 NUMARADA YUSUF YAZICI VAR

 Milli Takım’da Fransa’ya karşı forvette sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ta iyi bir grafik çizen Burak Yılmaz oynayacak. Forvet arkasında Yusuf Yazıcı’nın oynaması bekleniyor. Teknik Direktör Güneş, Emre’nin yerine ikinci yarıda İrfan Can’ı sahaya sürecek. Bunun yanı sıra Kenan Karaman, Abdülkadir Ömür, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, Enes Ünal ve genç Güven de yedek soyunacak.

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