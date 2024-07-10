İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,943
  • EURO
    35,7051
  • ALTIN
    2512.38
  • BIST100
    10824
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Immobile, Beşiktaş'la anlaştı mı?'' sorusuna ilginç cevap: Gelini tanımayan adam gibiyim
Spor

''Immobile, Beşiktaş'la anlaştı mı?'' sorusuna ilginç cevap: Gelini tanımayan adam gibiyim

'Ciro Immobile, Beşiktaş ile anlaştı mı?' sorusuna cevap veren Lazio Başkanı Claudio Lotito, 'Bize gelen bir teklif yok. Gelini tanımayan adam gibiyim.' dedi.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
''Immobile, Beşiktaş'la anlaştı mı?'' sorusuna ilginç cevap: Gelini tanımayan adam gibiyim
ABONE OL

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen ve transferde ismi Beşiktaş ile anılan Ciro Immobile hakkında İtalyan cephesinden esprili bir açıklama geldi.

Lazio Başkanı Claudio Lotito, bu konu ile ilgili kendisine sorulan sorulara "Bana tekliften bahsediyorsun, bilmiyorum. Gelini tanımayan adam gibiyim. Bunu tüm dürüstlüğümle söylüyorum. Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Kulübümüz ile bir kontratı var ve bize bir teklif gelmedi" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

ANİ BİR KARAR OLUR

Transferle ilgili bir açıklama da Lazio Teknik Direktörü Marco Baroni'den geldi. Baroni yaptığı açıklamada, "Immobile'nin Beşiktaş'tan teklif aldığını duydum. Bu duyumumun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer takımdan ayrılırsa benim veya kulübün istemediği bir tercih yapmış olacaktır" dedi. Lazio Teknik Direktörü, "Immobile ile daha önce konuştuğumda Lazio'da yeni sezon için heyecanlı görünüyordu. Belki bir şeyler değişmiştir. Eğer transfer olursa, ani bir karar olmuş olur" ifadelerini kullandı.

İMMOBİLE KARGAŞASI

İtalyan oyuncu yıllığı 6 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma için Beşiktaş'a 'evet' dedi. Bonservisini kendisinin halledeceğini söyledi. Ancak Lazio bizimle görüşme olmadı diyerek oyuncuyu bedavaya vermeyeceğini ima etti. 34 yaşındaki golcünün Lazio ile mukavelesi 2026'da bitiyor. Lazio, golcü oyuncu için en az 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.