İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen ve transferde ismi Beşiktaş ile anılan Ciro Immobile hakkında İtalyan cephesinden esprili bir açıklama geldi.

Lazio Başkanı Claudio Lotito, bu konu ile ilgili kendisine sorulan sorulara "Bana tekliften bahsediyorsun, bilmiyorum. Gelini tanımayan adam gibiyim. Bunu tüm dürüstlüğümle söylüyorum. Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Kulübümüz ile bir kontratı var ve bize bir teklif gelmedi" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

ANİ BİR KARAR OLUR

Transferle ilgili bir açıklama da Lazio Teknik Direktörü Marco Baroni'den geldi. Baroni yaptığı açıklamada, "Immobile'nin Beşiktaş'tan teklif aldığını duydum. Bu duyumumun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer takımdan ayrılırsa benim veya kulübün istemediği bir tercih yapmış olacaktır" dedi. Lazio Teknik Direktörü, "Immobile ile daha önce konuştuğumda Lazio'da yeni sezon için heyecanlı görünüyordu. Belki bir şeyler değişmiştir. Eğer transfer olursa, ani bir karar olmuş olur" ifadelerini kullandı.

İMMOBİLE KARGAŞASI

İtalyan oyuncu yıllığı 6 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma için Beşiktaş'a 'evet' dedi. Bonservisini kendisinin halledeceğini söyledi. Ancak Lazio bizimle görüşme olmadı diyerek oyuncuyu bedavaya vermeyeceğini ima etti. 34 yaşındaki golcünün Lazio ile mukavelesi 2026'da bitiyor. Lazio, golcü oyuncu için en az 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor