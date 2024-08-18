Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip maçtan 4-2 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Immobile (2), Rafa Silva ve Muçi kaydetti. Konuk ekibin gollerini Samudio attı. Antalyaspor'da Güray Vural 63.dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Van Bronckhorst, ailevi nedenlerle izin aldığı için son birkaç antrenmana katılamayan Masuaku'nun yerine sol bekte Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

DÖRT YENİ TRANSFER İLK KEZ TÜPRAŞ STADI'NDA



Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcudan 4'ü Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarların karşısına çıktı.

Paulista, Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Immobile, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk defa görev aldı.

Ndour ile Can Keleş ise ilk defa müsabaka kadrosuna dahil edildi.

TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA TARAFTARLARLA BULUŞTU

Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa, müsabaka öncesinde Tüpraş Stadı'na getirildi.

Siyah-beyazlı ekipte kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, kupaları çıkış tünelinin önünde hazırlanan platforma bıraktı. Tüm futbolcular, iki kupanın önünde basın mensuplarına poz verdi.

Beşiktaş, karşılaşma öncesinde ısınmaya da vefatının 10. yılı nedeniyle "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz..." yazılı pankartla çıktı.

EMİRHAN TOPÇU SOL BEKTE



Beşiktaş'ta yeni transfer Emirhan Topçu, orijinal mevkisi sol stoper olmasına karşın bu müsabakada zorunlu olarak sol bekte görev aldı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sol bek oyuncularından Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlığının sürmesi ve Masuaku'nun hazır olmaması gerekçesiyle savunmanın solunda Emirhan'a forma şansı verdi.

92 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU



Beşiktaş, 92 gün sonra Dolmabahçe'de taraftarının önünde sahaya çıktı.

Geçen sezon iç sahadaki son maçını 18 Mayıs'ta Atakaş Hatayspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, 3 ay 2 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi. Taraftarlar, tek tek tribünlere çağırdığı oyunculara büyük destek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye forma ve kartal heykeli takdim etti.

TARAFTARLARDAN VAN BRONCKHORST'A BÜYÜK DESTEK



Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a sevgi gösterisinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadı'nda ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adamı tribünlere çağırarak "Üçlü" çektirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Beşiktaş savunmasının kaptırdığı topu önünde bulan Van de Streek, ceza sahasına koşu yapan Larsson'a pasını aktardı. Larsson'un bekletmeden pasında Samudio, kaleci Mert'in solundan topu ağlara gönderdi. 0-1

13. dakikada Rafa Silva'dan aldığı pasla ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden Rashica'nın derinlemesine pasında Ciro Immobile, yaptığı vuruşla yakın direkten meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

23. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, son çizgiye inerek Veysel Sarı'dan sıyrıldı ve topu içeri çevirdi. Ciro Immobile'nin tek vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

29. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu önüne alan Rashica'nın vuruşunda kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada savunma arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, kaleci Piric'i geçerek çaprazdan yaptığı vuruşta Kelven, kayarak topu çizgiden çıkardı. Arka direğe yönelen meşin yuvarlağı alan Semih'in vuruşunda Veysel Sarı'ya çarpan top uzaklaştı.