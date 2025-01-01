İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2025 Çarşamba / 2 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1573
  • EURO
    36,6404
  • ALTIN
    2966.83
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Immobile yeniden Serie A yolcusu! İtalyan devi harekete geçti
Spor

Immobile yeniden Serie A yolcusu! İtalyan devi harekete geçti

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile için İtalyan basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin Lazio'dan eski öğrencisi olan Immobile'yi takımda görmek istediği belirtildi.

Haber Merkezi1 Ocak 2025 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Immobile yeniden Serie A yolcusu! İtalyan devi harekete geçti
ABONE OL

Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Inter, Immobile ile ilgileniyor.

INZAGHI ONU İSTİYOR

Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'a alternatif olabilecek bir golcü arayan İtalyan temsilcisinde teknik direktör Simone Inzaghi'nin, Lazio'da birlikte çalıştığı Immobile'yi kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

Immobile'nin, yaşı nedeniyle (34) Inter'in genç oyuncu politikasına uymadığı ve İtalyan golcünün 6 milyon euro'luk maaşının transferin önüne geçtiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın da yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Immobile'yi bırakma niyetinde olmadığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Immobile, 13 kez gol sevinci yaşadı.

  • Ciro Immobile
  • Inter
  • Simone Inzaghi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.