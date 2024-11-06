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Spor

Immobile yerine Semih Kılıçsoy

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde Malmö'yü konuk eden temsilcimiz Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

6 Kasım 2024 Çarşamba 19:15 - Güncelleme:
Immobile yerine Semih Kılıçsoy
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Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktıkları 16 maçın 15'inde ilk 11'de İtalyan futbolcuyu oynatan Hollandalı teknik adam, santrforda ilk kez Semih'i tercih etti.

Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın başlangıç kadrosunda ileri uçta Mustafa Hekimoğlu'na görev vermişti. Hollandalı çalıştırıcı, devre arasında Immobile'yi oyuna sürmüştü.

Bu sezon kanatlarda görev yapan Semih ise ilk kez bir maça ileri uçta başladı.

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