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Spor

Immobile'den hakem açıklaması: Bunu konuşmak istemiyorum

Beşiktaş'ın Kayserispor'u mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Ciro Immobile, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2024 Pazartesi 23:27 - Güncelleme:
Immobile'den hakem açıklaması: Bunu konuşmak istemiyorum
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Beşiktaş'ın Kayserispor'u mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Ciro Immobile, maçın ardından açıklama yaptı.

Ciro Immobile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aslında biraz zorlandık ilk yarıda. İstediğimiz gibi başlayamadık maça. Devre arasında daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. 4-0'lık mağlubiyetten sonra bugün kazandığımız için çok mutluyuz"

"KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

"Aslında rakibimiz, ilk yarıda bize iyi baskı yaptı, çıkmakta zorlandık ilk yarıda. Baskıya çok cevap veremedik ilk yarıda. İkinci yarıda rakibin enerjisi tükendi ve daha fazla alan bulduk. Daha yakın oynamaya başladık. Rakibin de yorulmasıyla daha çok alan bulduk, kalitemizi gösterdik. Topu daha iyi kullandık. Gedson çok iyi bir top kazandık ve 1-0'ı almamızı sağladı önemli bir dakikada."

HAKEM AÇIKLAMASI

"Özür diliyorum ama asla hakemlerle, bu penaltılarla ilgili konuşmak istemiyorum."

"BEŞİKTAŞ BENİ ÇOK İSTEDİ"

"Buraya çok iyi başlangıç yaptım. Çok güçlü bir bağ oluştu ilk andan itibaren. En başından beri çok iyi bir uyum yakaladık. Beşiktaş beni çok istedi, ben de gelmeyi çok istedim. Çok güzel bir birliktelik oluyor. İyi başladık. Sadece tek başıma değil attığım goller, herkes çok çalışıyor birbiri için ve bana asist yapıyorlar. Onlara ve herkese teşekkür ediyorum. Umarım böyle devam eder. İyi başladı, iyi devam etmek zorunda."

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