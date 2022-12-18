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Spor

Imoco Conegliano, dünya şampiyonu oldu

Imoco Conegliano, Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası final mücadelesinde VakıfBank'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

DHA18 Aralık 2022 Pazar 20:25 - Güncelleme:
Imoco Conegliano, dünya şampiyonu oldu
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Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası finalinde Imoco Conegliano, VakıfBank'ı 3-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. VakıfBank, final mücadelesinde İtalyan temsilcisi Prosecco Doc Imoco Conegliano takımına 3-1 mağlup olarak tarihinde 2'nci kez dünya ikinciliğinin sahibi oldu.

Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Başkanı Aleksandar Boricic, CEV Başkan Vekili Renato Arena, FIVB Genel Direktörü Fabio Azevedo, Bulgaristan Voleybol Federasyonu Başkanı Lubomir Ganev, Sırbistan Voleybol Federasyonu Başkanı Dula Mester de tribünden izledi.

Mücadelenin ardından düzenlenen törende FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Prosecco Doc Imoco Conegliano ile ikinci sırada tamamlayan VakıfBank'a kupa ve madalyaları takdim edildi.

SALON: Antalya Spor Salonu

HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Wojciech Maroszek (Polonya)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Robinson, Robin, Wolosz, Plummer, Lubian, Haak, De Gennaro (L) (Squarcini, Gennari, Gray)

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ogbogu, Ayça (L) (Buket, Karutasu, Bajema, Derya)

SETLER: 25-18, 23-25, 25-21, 25-21

  • vakıfbank
  • Prosecco Doc Imoco Conegliano
  • Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası

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