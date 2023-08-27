Galatasaray, Marco Verratti için PSG ile görüşmelere başladı. Fransız ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Pazarlıkta sonraki satıştan pay da önerildi. İşte ayrıntılar...

SON HEDEF VERRATTI

Hücum hattını yıldız isimlerle donatan Galatasaray, orta saha transferinde de mutlu sona yaklaştı. Daha önce Leandro Paredes ve Tanguy Ndombele gibi isimlerle görüşen sarı-kırmızılılar, son olarak Paris Saint-Germain forması giyen Marco Verratti'yi listesine almıştı.

BİTİRME AŞAMASINA GELDİ

Fransa devi ile görüşmelere başlayan Galatasaray Yönetimi, transferi bitirme aşamasına geldi. İtalyan yıldız için Paris'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Aslan, opsiyonun kullanılması halinde sonraki satıştan pay sözü de verdi. PSG'nin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A RET

İtalyan yıldız orta sahaya Suudi Arabistan ekiplerinden de yüksek maaş tekliflerinin geldiği öğrenildi. Fakat kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Verratti, bu teklifleri reddetti. Bu nedenle Galatasaray transferde ön plana çıkıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 40M€

Sarı kırmızılılar, Verratti ile Torreira'yı sıkışık fikstürdeki maçlara göre oynatacak. Teknik direktör Okan Buruk, bazen dönüşümlü olarak iki futbolcuya şans verecek. Bazen de iki yıldız beraber sahne alacak. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan 30'luk Verratti, geçtiğimiz sezon 38 maçta 1 asistle oynadı.