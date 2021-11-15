İmza an meselesi! Samet Aybaba resmen kararını verdi

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba için Azerbaycan Milli Takımı talip olmuştu. Görüşmelerin olduğunu doğrulayan tecrübeli teknik adam gelen teklifi değerlendirirken karar aşamasına geldi. Samet Aybaba Azerbaycan Milli Takımı'ndan gelen telifi kabul etti. Görüşmeler sürüyor...
Samet Aybaba ile görüşmelerini sürdüren Azerbaycan Milli Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda oynadığı 8 maçta sadece 1 puan toplamayı başarabildi. Başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Giovanni De Biasi ile yolların ayrılması bekleniyor.
Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan ve daha sonrasında takımdan ayrılan Okan Buruk da Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşme gerçekleştirmişti. Yurt dışı ve Anadolu'da takım çalıştırmayı bu sezon düşünmeyen genç teknik adam teklifi kabul etmemişti.
SAMET AYBABA'NIN KARİYERİ
1988 senesinde jübile yaptıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Samet Aybaba'nın çalıştırdığı takımlar sırasıyla;
1990-91: Ankaragücü
1993-94: Kayserispor
1994-95: Adana Demirspor
1996-97: Kayserispor
1997-99: Ankaragücü
1999-00: Vanspor
2000-01: Gençlerbirliği
2001-02: Gaziantepspor
2002-2004: Trabzonspor
2004-05: Ankaraspor
2006-07: Gaziantepspor
2007-07: Çaykur Rizespor
2007-08: Bursaspor
2008-09: Gençlerbirliği
2010-11: Bucaspor
2012-13: Beşiktaş
2013-14: Antalyaspor
2014-15: Adana Demirspor (Sportif Direktör)
2015-2016: Eskişehirspor
2017-2018: Sivasspor
2018-2019 Bursaspor
2019-2019: Kayserispor
2020-2021: Kayserispor
2021-2021: Adana Demirspor
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