İmza an meselesi! Samet Aybaba resmen kararını verdi

Star.com.tr 15 Kasım 2021 Pazartesi 07:20 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 07:20

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba için Azerbaycan Milli Takımı talip olmuştu. Görüşmelerin olduğunu doğrulayan tecrübeli teknik adam gelen teklifi değerlendirirken karar aşamasına geldi. Samet Aybaba Azerbaycan Milli Takımı'ndan gelen telifi kabul etti. Görüşmeler sürüyor...

AZERBAYCAN'DA SAMET AYBABA SESLERİ

Samet Aybaba ile görüşmelerini sürdüren Azerbaycan Milli Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda oynadığı 8 maçta sadece 1 puan toplamayı başarabildi. Başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Giovanni De Biasi ile yolların ayrılması bekleniyor.

OKAN BURUK TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan ve daha sonrasında takımdan ayrılan Okan Buruk da Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşme gerçekleştirmişti. Yurt dışı ve Anadolu'da takım çalıştırmayı bu sezon düşünmeyen genç teknik adam teklifi kabul etmemişti.

SAMET AYBABA'NIN KARİYERİ



1988 senesinde jübile yaptıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Samet Aybaba'nın çalıştırdığı takımlar sırasıyla;

1990-91: Ankaragücü

1993-94: Kayserispor

1994-95: Adana Demirspor

1996-97: Kayserispor

1997-99: Ankaragücü

1999-00: Vanspor

2000-01: Gençlerbirliği

2001-02: Gaziantepspor

2002-2004: Trabzonspor

2004-05: Ankaraspor

2006-07: Gaziantepspor

2007-07: Çaykur Rizespor

2007-08: Bursaspor

2008-09: Gençlerbirliği

2010-11: Bucaspor

2012-13: Beşiktaş

2013-14: Antalyaspor

2014-15: Adana Demirspor (Sportif Direktör)

2015-2016: Eskişehirspor

2017-2018: Sivasspor

2018-2019 Bursaspor

2019-2019: Kayserispor

2020-2021: Kayserispor

2021-2021: Adana Demirspor