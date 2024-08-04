Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı İstanbul'a geldi. Brezilyalı oyuncuyu taşıyan uçak, saat 21.30 dolaylarında Norwich Havalimanı'ndan havalandı ve 00.20 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Sara'yı taşıyan uçakta Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'da yer aldı. Brezilyalı oyuncu, havalimanından çıktıktan sonra herhangi bir açıklamada bulunmazken kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Temmuz 2022'de 10.5 milyon euro karşılığında Sao Paulo'dan transfer edilen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 2026'ya kadar kontratı bulunan yıldız oyuncu, Championship'te çıktığı 80 maçta 20 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Gabriel Sara, futbol kariyerine 2017 yılında Brezilya ekibi Sao Paulo takımının altyapısında başladı. Sara, 2019 yılında A takıma çıkma başarısı göstermişti.

GABRIEL SARA KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 maçta orta sahanın sağında, 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi.

Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu, on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı. Galatasaray'ın, Sara'yı alması durumunda Buruk'un da eli güçlenecek.

Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, bu maçlarda 14 gol 13 asistlik performans gösterdi.