Geçen sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a dönen Alexandru Cicaldau, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Rumen basının haberine göre; Cicaladau, Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile anlaşmaya vardı. Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörlüğünü Mehmet Topal yapıyor.

MAAŞINI GALATASARAY KARŞILAYACAK

Habere göre; Cicaldau, bugün (pazartesi) içinde Romanya'ya gidecek ve Petrolul Ploieşti ile kiralık olarak sözleşme imzalayacak.

Haberde, Cicaldau'nın maaşının tamamını Galatasaray'ın karşılayacağı ve Petrolul Ploieşti'nin Galatasaray'a küçük bir kiralama bedeli ödeyeceği ifade edilirken, Cicaldau'nun Galatasaray'daki maaşının yaklaşık 1 milyon euro olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 32 maçta 1 gol ve 2 asistlik peformans sergiledi. Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.