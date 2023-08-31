Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oluyor..

Milli futbolcu, İtalya Serie A ekibi Genoa ile sözleşme imzalamak için 09.35 uçağıyla İtalya'ya doğru yola çıktı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZA

24 yaşındaki orta saha bugün İtalya'da sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

3.5 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Genoa'nın Berkan Kutlu'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi. Genoa ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Milli futbolcu, Galatasaray'da çıktığı 84 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.