Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan için düzenlenen basın toplantısında imza attırdı. Basın toplantısında, yeni teknik direktör Çağdaş Atan transfer sorularını cevapladı.

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün yeni Teknik Direktörü Çağdaş Atan için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Turuncu lacivertliler Çağdaş Atan ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Atan, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Berkay Özcan'ın takımda kalacağını açıkladı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, Leo Dubois ile ilgilenmediklerini ayrıca Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Deniz Türüç ile de sözleşme uzatacaklarını söyledi.

"AYRILACAK HİÇBİR OYUNCU ÜZERİNDEN GÖRÜŞME YAPMADIK"

Atan, "Kulübümüzden ayrılacak hiçbir oyuncu üzerinden görüşme yapmadık. Bütün oyuncularımızı bünyemizde korumak istiyoruz. Tabii ki de başkanımızın da daha önce dediği gibi üreten, satan ve yetiştiren bir kulüp. Çok iyi bir akademik yapısı var. Oradan da faydalanmak istiyoruz. Bizim yıllardır özlediğimiz havuzu bulabileceğimiz bir akademiden bahsediyoruz. Başakşehir kulübü hem rekabet edebilecek hem de oyuncu yetiştirebilecek bizim ortak amacımız bu."