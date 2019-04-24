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İmzadan sonra Kartal'ı uçurdu

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım ile resmen anlaşmasından sonra rayına girdi. 6 maçta 16 puan alan Siyah-Beyazlı ekip, farkı G.Saray ile 5’ten 3’e, Başakşehir ile de 11’den 6’ya indirdi.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ’TA kafalar rahatlayınca işler de düzeldi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım ile anlaşacağı haberlerinin ortaya atıldığı dönemde Siyah-Beyazlı takım hem oynadığı futbolla, hem de aldığı sonuçlarla kötü sinyaller vermeye başlamıştı.

DEVREYİ 7. SIRADA BİTİRDİ

İlk yarıyı 7. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi’ne de veda eden Kartal, 2. devrenin başlamasından sonra da istikrar tutturamadı. Ancak 9 Şubat’ta Şenol Hoca’nın sezon sonu için A Milli Takım ile anlaştığı resmen açıklandıktan sonra belirsizlik de sona erdi. Güneş, adeta eline sihirli bir değnek alıp, Kartal’ı ayağa kaldırdı.

İLK KEZ ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET

TFF, Güneş ile ilgili açıklamayı yaptığında Beşiktaş, lider Başakşehir’in 11, ikinci Galatasaray’ın ise 5 puan gerisindeydi. Açıklama sonrası Kartal ilk maçında, Kayseri deplasmanından 1 puan alırken, ardından bu sezon ilk kez üst üste 5 maçını da kazandı. Başakşehir ile fark 6’ya, Cim-Bom ile de 3’e inerken, Beşiktaş zirvede senaryoları değiştirdi.

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