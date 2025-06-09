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Spor

İmzalar atıldı! Inter'de Cristian Chivu dönemi resmen başladı

Teknik direktör Simone Inzaghi ile yolları ayıran Inter Rumen çalıştırıcı Cristian Chivu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 17:26 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Inter'de Cristian Chivu dönemi resmen başladı
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Simone Inzaghi ile yollarını ayıran Inter'in yeni teknik direktörü belli oldu.

Serie A ekibi, Rumen teknik direktör Cristian Chivu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Futbolculuk döneminde 2007-2014 yılları arasında Inter'de forma giyen ve kariyerini burada noktalayan Chivu, antrenörlük serüvenine de mavi-siyahlılarda başladı.

Inter'de çeşitli alt yaş gruplarında görev alan çalıştırıcı, Şubat 2025'te Parma ile anlaştı ve A takım teknik adamlığına adım attı.

Parma'nın başında 13 maça çıkan Chivu; 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile takımını Serie A'da tutmayı başardı.

  • Simone Inzagh
  • Inter
  • teknik direktör
  • Cristian Chivu

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