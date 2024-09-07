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  • İmzaların atılması çok yakın! Galatasaray'ın yeni yıldızı Filip Kostic
Spor

İmzaların atılması çok yakın! Galatasaray'ın yeni yıldızı Filip Kostic

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için bir süredir mesai harcadığı Filip Kostic için kulübü Juventus ile anlaşma sağladı. 31 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekip bu konuda da önemli bir aşama kaydetti. İşte detaylar...

Akşam7 Eylül 2024 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
İmzaların atılması çok yakın! Galatasaray'ın yeni yıldızı Filip Kostic
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Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya tapusuyla satan ve Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiralık olarak gönderen Galatasaray, sol kanat transferi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Juventus'tan Filip Kostic için oldukça istekli. İtalyan basını, Cim-Bom'un kulüp ile anlaşma sağladığını ve transferde sona yaklaştığını yazdı.

31 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için mesai harcayan sarı kırmızılılar, bu konuda önemli bir aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması ve Kostic'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın da listesinde bulunan oyuncunun tercihini Galatasaray'dan yana kullanacağı tahmin ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON

Sırp futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Galatasaray, Juventus'u maaş yükünden kurtaracak. İtalyan ekibi de takım planlamasında düşünülmeyen oyuncusunu elinden çıkartmak istiyordu. 31 yaşındaki kanat, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.

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