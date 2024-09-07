Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya tapusuyla satan ve Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiralık olarak gönderen Galatasaray, sol kanat transferi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Juventus'tan Filip Kostic için oldukça istekli. İtalyan basını, Cim-Bom'un kulüp ile anlaşma sağladığını ve transferde sona yaklaştığını yazdı.

31 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için mesai harcayan sarı kırmızılılar, bu konuda önemli bir aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması ve Kostic'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın da listesinde bulunan oyuncunun tercihini Galatasaray'dan yana kullanacağı tahmin ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON

Sırp futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Galatasaray, Juventus'u maaş yükünden kurtaracak. İtalyan ekibi de takım planlamasında düşünülmeyen oyuncusunu elinden çıkartmak istiyordu. 31 yaşındaki kanat, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.