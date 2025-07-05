F.Bahçe'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile henüz resmi sözleşme imzalamaması kafaları karıştırmıştı. Suudi gazetesi Okaz'ın bu konu ile ilgili yaptığı haberde şu detaylar yer aldı; Sarı-Lacivertliler ile Al Nassr, 21 yaşındaki forvetin transferi konusunda anlaştı. Başarılı oyuncunun 1 yıllık kiralık sürecinde maaşının tamamını ödeyecek. Ayrıca F.Bahçe, Al Nassr'a bir kiralama bedeli de verecek. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için kasasından yaklaşık 20 milyon euro çıkacak.

EVRAKLARIN GELMESİ BEKLENİYOR

Transferdeki son aşama ise Suudi Arabistan temsilcisinden gelecek belgeler. Resmi evrakların Fenerbahçe'ye ulaşmasının ardından, Duran sözleşmeye imza atacak ve Sarı-Lacivertliler yeni sezonun ilk transferini resmen duyuracak. 21 yaşındaki Kolombiyalı golcünün güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro. Jhon Duran'a kariyeri boyunca toplamda 108 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapıldı. Başarılı oyuncu, geride bıraktığımız sezon oynadığı 47 maçta 24 gol atma başarısı gösterdi.

YOUSSEF EN-NESYRİ AYRILACAK

Bu transferin resmiyete kavuşmasından sonra, geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen Youssef En Nesyri ile yolların ayrılması planlanıyor. Piyasa değeri 24 milyon euro olan 28 yaşındaki golcü için bu rakamın altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceği gelen bilgiler arasında. En-Nesyri, geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla 30 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının hücum hattında önemli bir rol üstlenmişti. Tecrübeli oyuncuya özellikle Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu öğrenildi.