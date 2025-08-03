Allan Saint Maximin'in yeni adresi belli oluyor. Fenerbahçe'nin geçen sezon Al Ahli'den kiraladığı Fransız futbolcu, Suudi ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Meksika ligi ekiplerinden Club America, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Al Ahli ile anlaşmaya vardı. Club America, Maximin'in transferi konusunda Suudi ekibine 12 milyon dolar bonservis ücreti ödeyecek.

Fransız futbolcu, yeni takımı ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'nin geride kalan sezon büyük umutlarla transfer ettiği Allan Saint Maximin, beklentileri karşılayamamıştı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Sarı lacivertlilerle 31 maça çıkan oyuncu, 4 gol, 4 asitlik performans gösterdi.