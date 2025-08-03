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Spor

İmzayı atıyor! İşte Allan Saint Maximin'in yeni adresi

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak tamamlayan Fransız futbolcu Allan Saint Maximin'in yeni takımı belli oluyor. 28 yaşındaki başarılı futbolcu Meksika ligi ekiplerinden Club America ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

TRT Spor3 Ağustos 2025 Pazar 12:43 - Güncelleme:
İmzayı atıyor! İşte Allan Saint Maximin'in yeni adresi
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Allan Saint Maximin'in yeni adresi belli oluyor. Fenerbahçe'nin geçen sezon Al Ahli'den kiraladığı Fransız futbolcu, Suudi ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Meksika ligi ekiplerinden Club America, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Al Ahli ile anlaşmaya vardı. Club America, Maximin'in transferi konusunda Suudi ekibine 12 milyon dolar bonservis ücreti ödeyecek.

Fransız futbolcu, yeni takımı ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'nin geride kalan sezon büyük umutlarla transfer ettiği Allan Saint Maximin, beklentileri karşılayamamıştı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Sarı lacivertlilerle 31 maça çıkan oyuncu, 4 gol, 4 asitlik performans gösterdi.

  • Allan Saint Maximin
  • transfer
  • al-ahli
  • Club America

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