İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2022 Pazartesi / 25 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0949
  • EURO
    17,9874
  • ALTIN
    1009.55
  • BIST100
    3062.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İmzayı atmaya geliyor! Beşiktaş 7. transferini bitiriyor
Spor

İmzayı atmaya geliyor! Beşiktaş 7. transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın transferi için anlaşmaya vardığı Kerem Atakan Kesgin, salı günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş, orta sahasını Kerem Atakan Kesgin ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Kerem Atakan Kesgin, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlıların, Sivasspor ile transferi için anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki futbolcu, salı günü sağlık kontrollerinden geçecek.

Beşiktaş'ın bonservis bedeli olarak 1,4 milyon euro ödeyeceği Kerem Atakan, sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Kerem Atakan Kesgin, transfer durumu nedeniyle Sivasspor'un, ligin 3. haftasındaki Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin Euro bonservis bedeli ile Göztepe'ye transfer oldu.

2020-2021 sezonunda Sivasspor'a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı.

21 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise Sivasspor'da 25 maçta forma giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.